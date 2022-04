x x

SARONNO – Grande preoccupazione questa mattina in centro per il malore di cui è stato vittima un 72enne in piazzetta Portici.

Mancavano pochi minuti alle 9 quando l’anziano si è accasciato a terra. Sul posto, secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni sono accorsi alcuni volontari della Saronno Point tra cui il vicepresidente Mario Busnelli che ha praticato il massaggio cardiaco all’anziano. L’uomo ha ripreso i sensi ed è rimasto vigile fino all’arrivo della Croce Rossa di Saronno e dell’automedica che mentre la polizia locale provvedeva a tenere lontani i passanti ne hanno stabilizzate le condizioni fino a quando fosse possibili il trasferimento all’ospedale di Saronno.

Il personale sanitario ha rassicurato i presenti sul fatto che l’uomo non fosse più in pericolo di vita.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn