Origgio, grave incidente in autostrada al bivio con la A8: ferito motociclista

ORIGGIO – Grave incidente stanotte in autostrada, al “solito” svincolo in territorio di Origgio dove si congiungono la A9 e la A8. In questo caso, alle 1.40, è successo in direzione Milano: un uomo di 35 anni alla guida di una motocicletta ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto, procurandosi serie ferite. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio, sul posto è subito accorsa una pattuglia della polizia stradale ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno presto affiancata dall’auto-infermieristica. Il ferito, con varie lesioni e contusioni, è stato trasportato all’ospedale di Legnano dove è stato ricoverato.

Gli agenti della polstrada si sono occupati di deviare il traffico e quindi di eseguire i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è avvenuto. L’incidente si è verificato dove già in passato, anche, recente, sono già avvenuti parecchi sinistri.

(foto archivio)

30042022