Saronno, marciapiedi ammalorati: i cantieri in arrivo e le segnalazioni dei saronnesi

SARONNO – Settimana scorsa abbiamo dato voce all’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Maria Pozzoli che aveva anticipato l’arrivo in piazza Cadorna di un cantiere per il rifacimento del marciapiede davanti allo scalo dove si attestano gli autobus. Sotto l’articolo si sono concentrati diversi commenti con segnalazioni di zone in cui i marciapiedi apparivano particolamente ammalorati.

Abbiamo deciso di realizzare una mappa con le segnalazioni dei saronnesi (che trovate in azzurro) e con i cantieri che l’Amministrazione ha già programma e che saranno realizzati da qui all’autunno (che trovate in arancione).

In sostanza i saronnesi chiedono interventi “in via Miola e in via Larga che sono una vera trappola”, in via Volta, in via Pasubio (dove c’è un marciapiede mai terminato), in via San Giuseppe all’altezza del civico 94 e al quartiere Prealpi, in via Ferraris, alla Cassina Ferrara, in viale Prealpi, in via Marconi (tra via Leopardi e via Manzoni).

I cantieri annunciati dall’Amministrazione comunale e finanziati con la variazione di bilancio dell’agosto scorso con fondi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono quelli di via Ferraris, via Fiume, via Quasimodo, via Volonterio (del tratto compreso tra la rotatoria Prealpi e la via Alliata) e l’isola centrale di piazzale Cadorna.

