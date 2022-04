x x

CARONNO PERTUSELLA – Niente da fare per la Rheavendors Caronno, che oggi per la 5′ giornata della serie A1 di softball avrebbe dovuto giocare a Bussolengo: qualche sintomo “sospetto” ha spinto, giustamente, a compiure tutti i test ed è emerso che ben 8 giocatrici, quasi tutte le titolari, sono state contagiate dal coronavirus. Tutte vaccinate, ovviamente, e con sintomi molto lievi: secondo le norme della Federazione softball, se in una squadra ci sono almeno 3 casi positivi, la gara va rinviata ed è quello che è successo per la partita della Rhea in Veneto.

Con la Rheavendors che adesso potrebbe essere chiamata ad un lungo e forzato riposo, senza allenamenti: i protocolli federali prevedono dopo una settimana dall’accertata positività, un nuovo tampone ed in caso di negatività, dopo una settimana la visita medico-sportiva prima del rientro in campo: con queste premesse dovrebbe “saltare” anche la partita di sabato 7 maggio di Intergirone ovvero il derby con Saronno, a sua volta peraltro alle prese con un paio di casi positivi.

Le date dei recuperi saranno definite nelle prossime settimane.

Programma odierno e classifiche

Girone A: oggi alle 17 Collecchio-Inox Team Saronno, domenica alle 12.30 Sestese-Mkf Bollate; riposa Pianoro. Classifica: Mkf Bollate 833, Inox Team Saronno e Sestese 500, Pianoro 333, Collecchio 250. Girone B: oggi alle 17 Old Parma-Nuoro e Forlì-Thunders Castellana; rinviata a data da destinarsi Bussolengo-Rheavendors Caronno Pertusella. Classifica: Forlì 875, Rheavendors Caronno 833, Thunders Castellana 625, Bussolengo e Nuoro 250, Old Parma 167.

(foto archivio)

30042022