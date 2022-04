x x

SARONNO – Oggi all’epilogo la regular season del campionato di volley di serie B maschile. La Pallavolo Saronno chiude la stagione in trasferta, per questa 22′ giornata, sul parquet del “Pala Sganzetta” di via Pizzorno 5 a Romagnano Sesia contro i locali della Erresse Pavic. Gara con inizio alle 21 e diretta Facebook dell’incontro sulla pagina ufficiale del club saronnese, “Serie B Pallavolo Saronno”.

Ultima uscita stagionale per la Ets Rossella Caronno che da parte sua sempre dalle 21 affronta, in casa, il Volleymania di Nembro, formazione della Bergamasca: il match si gioca al palazzetto dello sport comunale di via Uboldo 100, ingresso gratuito ma su prenotazione, all’email [email protected] I caronnesi sono fuori dalla zona playoff ma puntano comunque a congedarsi con una vittoria dai propri tifosi.

Classifica: Scanzorosciate 54 punti, Pallavolo Saronno 53, Yaka Malnate 53, Rossella Caronno 43, Vero volley 31, Diavoli rosa Brugherio 30, Zeroquattro Limbiate 29, Fitprime Bresso 26, Volleymania Nembro 24, Besanese 21, Errresse Pavic Romagnano Sesia 12, Gonzaga Milano 2. Le prime due si qualificano per i playoff, le ultime 3 retrocedono.

(foto archivio)

30042022