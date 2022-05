Calcio 1′ cat. A: Tradate e Pro Azzurra ko

TRADATE – Nel girone A di Prima categoria, recupero della 16′ giornata, domenica pomeriggio la sconfitta casalinga del Fc Tradate contro la Valceresio Audax; una partita combattuta ed aperta è terminata 3-2 per gli ospiti, anche grazie alla doppietta di Ippolito. E’ andata male anche alla Pro Azzura Mozzate che in trasferta è stata battuta 2-1 dal San Marco, ai mozzatesi non è bastato il gol di Loo Speziali (foto).

Risultati 16′ giornata: Arsaghese-Luino 1910 2-1, Bosto-Ispra 2-0, Faloppiese Ronago-Antoniana 2-1, San Marco-Pro Azzurra Mozzate 2-1, San Michele Calcio-Jeraghese 6-1, Tradate-Valceresio Audax 2-3, Nuova Fiamme Oro Ferno-Cantello Belfortese posticipo. Questa la classifica del girone A di Prima categoria lombarda: Ispra e Valceresio Audax 46 punti, Bosto 45, Nuova Fiamme Oro 42, Arsaghese 40, Pro Azzurra Mozzate 37, Luino 1910 36, San Michele 35, Fc Tradate 34, San Marco 33, Faloppiese Ronago 26, Cantello Belfortese 21, Antoniana 17, Jeraghese 6.

