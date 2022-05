Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo bella anche di sera. Rovellasca vincente, Turate ko

ROVELLASCA – Nel posticipo della domenica sera a Como ancora una vittoria per la capolista Esperia Lomazzo che ha battuto 5-3 l’Ardita, con doppiette di Drago e Bancora, e gol di Pozzi per quanto riguarda i colori lomazzesi. Successo casalingo, nel pomeriggio, per il Rovellasca 1910 che ha battuto 4-1 il Montesolaro con gol Cittera, Di Muro, Riolo e Ferrario. Passo falso interno della Salus Turate, battuta 2-0 della Guanzatese.

Risultati recupero 16′ giornata: Albate Hf-Cantù San Paolo 2-3, Monnet Xenia-Fenegrò 2-0, Rovellasca 1910-Montesolaro 4-1, Salus Turate-Guanzatese 0-2, Tavernola-Menaggio 1-2, Albavilla-Portichetto Luisago 0-3, Ardita-Esperia Lomazzo 2-5. Classifica: Esperia Lomazzo 66 punti, Monnet Xenia 51, Rovellasca 1910 49, Ardita 45, Portichetto Luisago 42, Menaggio e Guanzatese 41, Cantù San Paolo 35, Albate Hf 27, Albavilla 24, Salus Turate 21, Montesolaro 19, Fenegrò 9, Tavernola 1.

(foto: Davide Cittera del Rovellasca 1910)

01052022