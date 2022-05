Calcio 2′ cat.I, brutta sconfitta per la Gerenzanese contro l’Oratorio Merone

x x

MERONE- Nel recupero della 16′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone I, si sono affrontate l’Oratorio Merone e la Gerenzanese in un match che si è concluso con il risultato di 3 a 1 in favore dei padroni di casa.

Nel primo tempo parte subito fortissimo l’Oratorio Merone con il goal del vantaggio trovato da Boni su calcio di rigore provocato da Sponsale su Barzaghi. Al 25′ arriva la reazione della Gerenzanese con una buona azione corale conclusa in rete da Spitaleri che dal limite dell’area calcia sorprendendo Rodriguez e trovando l’1 a 1 momentaneo.

Nella seconda parte di gioco la squadra di Mister Pignatiello spreca subito un’occasione colossale con Di Lio e Rampoldi che sbagliano l’ultimo passaggio. Poco dopo la squadra ospite viene punita da una buona azione dell’Oratorio Merone conclusa da Fagotti che porta in vantaggio la sua squadra. La Gerenzanese allora si spinge tutta in avanti per trovare il goal del pari, ma spreca tanto e nell’ultimo minuto di gara subisce il 3 a 1 in contropiede con il goal di Barzaghi.

Con questa sconfitta la Gerenzanese rimane sempre a un punto dalla zona playoff, invece l’Oratorio Merone aggancia l’Itala e si qualifica matematicamente ai playoff.

Oratorio Merone-Gerenzanese 3-1

ORATORIO MERONE: Rodriguez, Bosisio (1′ s.t. Piacentini), Bresciani, Benvenuti (1′ s.t. Singh), Cigardi, Gorla, Barzaghi, Dangelo , Pame (16′ s.t. Radaelli), Boni (24′ s.t. Valsecchi), Fagotti. A disp: Meroni, Curioni, Saravalle, Badiali, Gambino.

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale (28′ s.t. Langue), Sala (21′ s.t. Anafflouss), Rimoldi, Franchi (43′ s.t. Forliano), Gambino, Di Lio (30′ s.t. cattaneo), Donadel, Spitaleri, Quici, Rampoldi. A disp: Girola, Longoni, Boeri, Crespi.