LEGNANO – Si gioca a Legnano scendono in campo la Cistellium che sfida la Robur. Una partita molto equilibrata che vede però iniziare meglio la squadra di casa segnando subito al minuto 16′ del primo tempo il gol del vantaggio con Lo Bianco. Risponde subito però la Robur che sistema i conti al minuto 25′ pt con gol di Hyso. Allo scadere del primo tempo però Costanzo tranquillizza la squadra mettendo in rete il gol del 2-1. Un secondo tempo che vede la Robur spingere tanto in cerca del gol del pareggio ma che trova davanti una difesa della Cistellum molto solida. La Cistellium riesce a resistere all’attacco della Robur vincendo così la partita per 2-1.

A.S.D CISTELLUM – A.C. ROBUR 2-1

A.S.D CISTELLUM:D’Auria, Roma, Bonfrate, Morosi, Radice, Pusceddu, Lobianco, Fusetti, Lo Giudice, Rimoldi, Costanzo.All. Giussani

A.C. ROBUR:Leoni, Vulcano, Digiglio, Montesdeoca, Ghezzi, Maggioni, Fumo, Hyso, Ceesay, Venuto, Cucco. All. Schicchitano.

Marcatori:16′ pt Lo Bianco(Cm), 25′ pt Hyso(Rr), 39′ pt Costanzo(Cm).