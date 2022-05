x x

LIMBIATE – Partita infinita ed emozionante quella giocata oggi a Limbiate tra il Dal Pozzo e la Cogliatese finita 2-4. La gara si sblocca dopo il primo quarto d’ora di gioco con la rete di Cimnaghi al 18’ con un gran tiro rasoterra da fuori area che inganna il portiere avversario e porta in vantaggio la squadra di trasferta. Numero 7 degli ospiti che ha fame di goal e dopo solo 6 minuti dalla sua prima rete odierna trova la doppietta grazie alla quale la Cogliatese è in vantaggio di ben due reti sul Dal Pozzo. Padroni di casa che creano poco ma grazie ad un rigore assegnatosi accorcia il vantaggio degli ospiti con Menozzi al 33’.

Finisce il primo tempo e, dopo i 15 minuti di sosta, le due squadre rientrano in campo con grande voglia di giocare e variare l’attuale risultato. A prevalere nei primi minuti è la Cogliatese che si porta nuovamente in vantaggio di due reti grazie al goal di Pecin al 10’ del secondo tempo. I minuti scorrono ma la voglia di portare a casa almeno un punto dei padroni di casa resta e non casualmente dopo 15 minuti dalla rete della squadra di trasferta Nardo segna la rete che porta il risultato parziale 2-3. Le speranze però si interrompono al 90’ dopo la rete di Zampieri che non spreca la palla regalatogli dal portiere del Dal Pozzo e fa finire la partita 2-4.

Cogliatese che dunque porta a casa 3 punti grazie ad una grande prova di forza e di cuore.

Aldo Falgares

ASD DAL POZZO – COGLIATESE 2-4

ASD DAL POZZO: Arrighi, Algeri, Carenza, Menozzi, Nardo, Santorio, Schembri, Riccardi, La Mura, Dezio, Daga. A disposizione: Barzano, Mura, Raphel, Osculati, Zraidi, Cusato. All: Borgatti.

COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Veronese, Manno, Saleri, Amadio, Cimnaghi, Murari, Beretta, Pascale, Pecin. A disposizione: Borgonovo, Borgonovo, Pastore, Roncalli, Chiari, Balestrini, Quici, Bolis, Zampieri, Zappa. All: Basilico.