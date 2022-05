x x

ORIGGIO – In Terza categoria la stagione finisce co il recupero della 15′ giornata e con tanti gol. I ben 6 della sfida fra Dal Pozzo e Cogliatese (2-4), ed i 4 dell’incontro fra Airoldi Origgio e la capolista Oratorio Lainate (1-3), e ancora i 5 dell’incontro fra Amor sportiva e Legnanese (4-1), e i 5 di Limbiate-Union Oratori Castellanza 3-2. Il tutto in una domenica nella quale sono stati segnati qualcosa come 29 gol in sei partite, se non è un record poco ci manca.

Risultati: Dal Pozzo-Cogliatese 2-4, Airoldi Origgio-Oratorio Lainate 1-3, Amor sportiva-Legnanese 4-1, Limbiate-Union Oratori Castellanza 3-2, Rescaldinese-Legnarello 1-4, San Vittore Olona-Rescalda 3-1. Classifica: Oratorio Lainate 59 punti, Limbiate 50, Cogliatese 46, Legnanese 41, Union Oratori Castellanza 34, Legnarello 30, Amor sportiva 29, Dal Pozzo 25, San Vittore Olona 24, Rescaldinese 13, Airoldi Origgio 12, Rescalda 11.

(foto archivio: i tifosi del Dal Pozzo e la loro squadra)

