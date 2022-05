Calcio, derby Solaro-Saronno, le interviste: Broccanello elogia i suoi

x x

SOLARO – Simone Broccanello è il mister che ha fatto volare l’Universal Solaro: arrivato a novembre quando la squadra era ultima nella classifica di Promozione, adesso l’ha portata subito alle spalle delle migliori, e con la vittoria di domenica pomeriggio nel derby con Saronno si è arrivati a 4 vittorie consecutive.

“Col Saronno partita un po’ dai due volti, siamo partiti contratti contro avversari “importanti”. Ma siamo riusciti a ribaltarla e nel secondo tempo le occasioni non sono mancate. Stiamo onorando tutte le gare, non posso chiedere di più ai miei ragazzi. Una super-stagione direi, peccato non avere avuto quei tre o quattro punti in più che ci avrebbero anche fatto centrare i playoff”.

La partita della domenica pomeriggio è finita 3-1 per l’Universal Solaro, su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro. Un risultato che consente all’Universal Solaro di posizionarsi al sesto posto in classifica, subito dietro al Saronno che è quinto.

