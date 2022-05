Calcio derby Solaro-Saronno, le interviste: per Chiodini “giusto così”

x x

SOLARO – “E’ andata male: era l’ultima spiaggia per arrivare ai playoff ma non ci siamo dimostrati squadra di playoff; è mancanta la convenzione, la quantità. Siamo andati in vantaggio quando la partita era piatta… Appena si è alzato un po’ il ritmo l’Universal ha subito trovato il gol. Non ci ha tagliato le gambe, perchè già non c’eravamo…” L’allenatore del Fbc Saronno, Gianpaolo Chiodini, commenta così la sconfitta di domenica pomeriggio nel derby con l’Universal Solaro, 3-1.

Chiodini vorrebbe perl chiudere in bellezza domenica prossima in casa contro l’Inveruno, ultimo appuntamento stagionale: “Incontro da affrontare con serenità, davanti ai nostri tifosi vorremmo concludere bene l’annata”.

a partita della domenica pomeriggio è finita 3-1 per l’Universal Solaro, su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro; e l’intervista all’allenatore di casa, Simone Broccanello. Un risultato, quello odierno, che consente all’Universal Solaro di posizionarsi al sesto posto in classifica, subito dietro al Saronno che è quinto.

