LAZZATE – Ultima di campionato tra Ardor Lazzate e Accademia Pavese, appaiate a centro classifica, che si sfidano in una partita in cui nessuna delle due compagini ha più nulla da chiedere a questo campionato. A partire forte sono gli ospiti che al 9′ trovano il vantaggio con Vassallo che riceve da Castillo e battere Ferloni. L’Ardor reagisce e lo fa nel finale di gara con il giovanissimo Maisano che al 31′ trova un gol fantastico con una gran botta dalla distanza che si insacca nel sette, imprendibile per il numero uno dei pavese. Da segnalare i minuti concessi da mister Gaudio a due giovanissimi del settore giovanile Nappi e Romanini rispettivamente classe ’06 e ’07.

Risultati 18° giornata: Ardor Lazzare – Accademia Pavese 1-1; Calvairate – Vergiatese 0-3; Castanese – Club Milano 0-0; Rhodense – Base 96 Seveso 0-1; Sestese – Pavia 1-1; Varzi – Varesina 3-2; Verbano – Settimo Milanese 7-1; Vogherese – Gavirate 2-0

ARDOR LAZZATE: Ferloni, Lombardi (19’ st Pedrazzini), Cavalcante (45’ st Arioli), Torin, D’Astoli, Peverelli, Nessi (28’ st Martini), Artaria (49’ st Porro), Bertani, Ferrari (30’ st Maisano), D’Onofrio. A disposizione: Bozzato, Pedrazzini, Ferraro, Porro, Arioli, Maisano, Martini. All.: Cesana.

ACCADEMIA PAVESE: Alio, Castillo, Tomassone, Provasio (19’ st Nappi), Filadelfia, Nuredini (30’ st Fiorani), Dioh M. (37’ st Russo), Maggi, Anelli (14’ st Camara), Vassallo, Di Chio (8’ st Romanini). A disposizione: Di Mango, Tambussi, Fiorani, Russo, Nappi, Romanini, Camara. All.: Gaudio.

Arbitro: Palmisano di Saronno (Fantaccione di Cinisello Balsamo e Barlocco di Legnano).

Marcatori: 9’ pt Vassallo (AP), 31’ st Maisano (L).