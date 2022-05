Calcio Eccellenza, Varesina cede al Varzi

x x

VARZI – Nel pavese a Varzi sconfitta (ininfluente) per la Varesina prima e già matematicamente promossa in serie D. Una gara con tanti gol termina infine 3-2 per i locali: a sbloccare il risultato dopo venti minuti è Gnaziri per il Varzi ma pareggia istantaneamente Kate; poi nella ripresa altre tre reti: in apertura Iervolino per i locali ed al 25′ Grasso ancora per il Varzi. Accorcia, ma è troppo tardi, Sarr della Varesina a dieci minuti dal termine.

Varzi-Varesina 3-2

VARZI: Murriero, Scarcella (30’ st Bresciani), Calloni, Lo Pane (45’ st Bouchefra), Mazzocca, Gnaziri, Iervolino, Orrico (39’ st Ranzetti), Monopoli, Pizzini (45’ st Mancinelli), Grasso. A disposizione Masotino, Stropeni. All. Pagano.

VARESINA: Castelli, Essan, Zefi, Mira (30’ st Caffi), Bernardi, Deodato, Bellacci (12’ st Donizetti), Grasso, Scaramuzza (21’ st Nejmi), Sali (16’ st Tomasini), Kate (26’ st Sarr). A disposizione Spadavecchia, Poesio, Gregov, Schieppati. All. Spilli.

Arbitro: Sciolti di Bergamo (Lentini di Milano e Lufi di Lodi).

Marcatori: 23’ pt Gnaziri (Vz), 24’ pt Kate (V), 5’ st Iervolino (Vz), 25’ st Grasso (Vz), 34’ Sarr (V).

