SOLARO – Va all’Universal Solaro il derby di Promozione contro il Fbc Saronno, che perdendo vede svanire le residue, piccole speranze di raggiungere i play off. Penultimo turno di regular season, allo stadio “Scirea” di Solaro la formazione di casa è andata in svantaggio ma poi ha rimontato, facendo vedere le cose migliori.

La cronaca

Partita che parte a rilento, col Saronno a segnare alla prima occasione, al 11′ quando Scaccabarozzi scodella su punizione in area e Torriani trova la deviazione giusta, 0-1. Poi cresce l’Universal che va vicina al 25′ in mischia con Giglio, e lo trova al 42′ con Baglio che entra in area, si vede ribattere la prima conclusione dal portiere ma segna al secondo tentativo. E al 46′ un gran rasoterra da fuori area consente ai locali di andare al riposo in vantaggio. Nel secondo tempo poche emozione sino alla parte finale. Al 29′ doppia occasione dell’Universal prima con Giglio e poi con Somaini, al 36′ si invola Greco, mette in mezzo per Giglio il cui tiro è respinto da Migliorati, quindi Fioroni calcia sul palo. Ma al 40′ Migliorati esce a vuoto sulla tre quarti e Giglio va a segnare a porta vuota. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro; e l’intervista all’allenatore di casa, Simone Broccanello. Un risultato, quello odierno, che consente all’Universal Solaro di posizionarsi al sesto posto in classifica, subito dietro al Saronno che è quinto. Lo commenta anche l’allenatore saronnese Gianpaolo Chiodini.

Il tabellino

Universal Solaro-Fbc Saronno 3-1

UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Gambino (32’ pt Bizzi); Leoncini (24’ st Parisi), Greco, Panariello, Cattafi; Bottan, D’Elia, Baglio (38’ st Rotiroti), Fioroni; Farioli (24’ st Somaini), Giglio M. (40’ st Fabozzi). A disposizione De Giorgi, Legnani, LIvelli, Esopi. All. Broccanello.

FBC SARONNO (4-4-2): Migliorati (40’ st Giglio); Vanzulli, Giudici (31′ st Bernello), Torriani, Maggiore; Rudi, Scaccabarozzi, Pieri (17’ st Iacovelli), Ballabio (31’ st Riva); Caruso (10’ st Cannizzaro), Milazzo. A disposizione Gibertoni, Girelli, De Angelis. All. Chiodini.

Arbitro Bertin di Como.

Marcatori: 11’ pt Torriani (S), 42’ pt Baglio (U), 46’ pt D’Elia (U), 40’ st Giglio (U).

Risultati e classifica di Promozione

Risultati recupero 19′ giornata: Accademia Inveruno-Valle Olona 1-1, Amici dello sport-Aurora Cmc Uboldese 2-2, Castello Cantù-Meda 3-1, Gallarate-Union Villa Cassano 2-4, Lentatese-Besnatese 3-2, Solbiatese-Olimpia 8-0, Solese-Morazzone 0-1, Universal Solaro-Fbc Saronno 3-1. Classifica: Solbiatese 73 punti, Morazzone 61, Castello Cantù 57, Meda 48, Fbc Saronno 46, Universal Solaro 44, Lentatese 43, Besnatese 42, Accademia Inveruno 34, Valle Olona 33, Solese 32, Amici dello sport e Aurora Cmc Uboldese 31, Union Villa Cassano 25, Gallarate 22, Olimpia 20.

01052022