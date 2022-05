x x

SOLARO – Speranze al lumincino di conquistare i playoff per il Fbc Saronno, quando mancano solo 2 giornate alla fine della regular season: reduci dalla sconfitta di Meda, oggi nel derby di Solaro contro i locali dell’Universal i biancocelesti proprio non possono sbagliare. Si gioca dalle 15.30, su ilSaronno la cronaca play by play.

Arbitro dell’incontro di questo recupero della 4′ giornata di ritorno è Edoardo Bertin di Como (non è prevista la presenza degli assistenti). I saronnesi dovrebbero essere al completo e se la vedranno con una Universal Solaro che potrà giocare senza dovere “fare i conti”, dopo un bel recupero nel girone di ritorno la compagine dell’altomilanese si trova oggi subito alle spalle delle migliori, in una posizione di classifica d’assoluta tranquillità. Riflettori sui bomber: per l’Universal il miglior marcatore è Giglio con 11 reti all’attivo, per il Saronno è Milazzo con 17 gol.

La gara si tiene allo stadio “Gaetano Scirea” di Solaro, in via Berlinguer.

Classifica

Solbiatese 70, Morazzone 58, Castello Cantù 54, Meda 48, Fbc Saronno 46, Besnatese 42, Universal Solaro 41, Lentatese 40, Inveruno 33, Solese 32, Valle Olona 32, Amici dello sport 30, Aurora Cmc Uboldese 30, Gallarate 22, Union Villa Cassano 22, Olimpia 20.

