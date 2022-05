x x

TRADATE – All’inaugurazione della Casa di Comunità di via Gradisca a Tradate, avvenuta nei giorni scorsi. è intervenuto anche l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, il saronnese Raffaele Cattaneo. “Questa Casa di Comunità è la prima – ha detto l’assessore Cattaneo – e ne seguiranno altre già programmate anche in provincia di Varese (è in arrivo anche a Saronno, ndr). Anche Varese e provincia, quindi, beneficiano dei risultati concreti della Riforma della sanità che ha proprio lo scopo di rendere più visibile, più concreta, più capillare la presenza dei servizi sanitari sul territorio”.

“La Casa di Comunità – ha sottolineato – è il primo strumento, poi si aggiungeranno gli ospedali di Comunità e le centrali operative territoriali ovvero il sistema completo che cerca di integrare l’offerta di servizi che già oggi esiste, ma che viene rivista in una logica di maggiore flessibilità per il cittadino e di più semplice fruibilità”. “Questo luogo fisico – ha concluso l’assessore Cattaneo – avrà il compito di rappresentare la sede in cui tutto ciò, concretamente, può avvenire”.

(foto: l’assessore regionale Raffaele Cattaneo al taglio del nastro della Casa di Comunità di Tradate)

01052022