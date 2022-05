x x

SOLARO – L’appello corre sui cellulari saronnesi per cercare di restituire un quattro zampe alla proprio famiglia.

Il cane, quello che si vede nella foto di copertina, è stato ritrovato nella zona di via Drizza a Solaro nella giornata di domenica 1 maggio. Chiunque dovesse riconoscerlo può contattare il numero dello Sportello Animali 3357512994.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn