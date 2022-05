x x

SARONNO – Attenzione alle false web tv che, promettendo dirette di eventi locali, cercano di “rubare” i dati gli utenti: a mettere in guardia è il Saronno softball, che prende spunto da una campagna avviata dalla Federazione softball ma che riguarda anche agli sport ed appuntamenti locali.

Campagna di phishing in corso nei confronti della comunità del baseball e del softball. Alcuni semplici accorgimenti per eliminare il problema: diversi utenti ci hanno segnalato che è in corso una campagna di phishing nei confronti della comunità del baseball e del softball da parte di falsi profili social, soprattutto Facebook e Instagram, che promuovono inesistenti dirette streaming su false piattaforme che si spacciano come Fibstv.

I tentativi fraudolenti si presentano generalmente con commenti sulle pagine e sui profili degli utenti Facebook e Instagram che presentano interesse nei confronti dei nostri sport e, il più delle volte, invitano ad iscriversi a una falsa webtv attraverso la piattaforma web LinkTree, che non è illegale di per sé, ma è usata in questo caso in modo illegale, con lo scopo di raccogliere dati dai destinatari, invitati a registrarsi.

Riconoscere le frodi è abbastanza semplice: in genere i post invitano a vedere le dirette streaming di partite che non sono effettivamente in programma su www.fibstv.com, come è facilmente verificabile attraverso gli articoli su fibs.it e i post sui profili ufficiali Facebook e Instagram della Fibs; il link verso il quale più spesso, ma non solo, indirizzano è https://linktr.ee/Fibstv che non ha nulla a che vedere con quello vero www.fibstv.com; una volta cliccato il link, appare un modulo per registrarsi, inserendo i propri dati (nome, cognome, email): la webtv vera della Fibs, www.fibstv.com è al momento completamente aperta e non richiede alcuna registrazione.

Abbiamo segnalato agli organi di sicurezza competenti e a LinkTree la campagna di phishing in corso.

È opportuno, comunque, che ogni utente ponga attenzione per arginare il problema: i profili social che invitano verso le false dirette sono generati automaticamente da appositi software in grande quantità e si possono limitare attraverso l’azione di ciascun destinatario, che può utilizzare le funzioni di segnalazione, cancellazione ed eliminazione dei messaggi di cui sono dotati sia Facebook, sia Instagram.

Anche le dirette del Saronno Softball sono sempre annunciate tramite i nostri canali social e non prevedono link o registrazioni con richiesta dati.

01052022