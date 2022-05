x x

SARONNO – Alcol a fiumi domenica a Saronno: tre persone sono finite in uno stato di intossicazione etilica ed hanno avuto bisogno dell’ambulanza. Primo episodio alle 16.20 in via Quarnaro al rione Matteotti dove è accorsa l’autolettiga della Croce rossa saronnese per soccorrere un uomo di 43 anni che stava male. Colpa ddelle troppo abbondanti bevute: per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Legnano, è apparso in condizioni preoccupanti anche se non in pericolo di vita.

Secondo episodio alle 18.20 in via Marconi, pure in questo caso sono stati alcuni passanti a riferire al 118 di una persona che appariva in difficoltà: al suo arrivo l’ambulanza della Croce rossa ha trova un uomo che stava male, pure in questo caso gli è stata diagnosticata una situazione di intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale cittadino, in condizioni non allarmanti.

Terzo episodio alle 20,25 in via Ferrari nel retrostazione: l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ha soccorso un uomo di 50 anni, anche per lui intossicazione etilica e ricovero all’ospedale di Saronno, in condizioni non gravi.

