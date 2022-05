x x

SARONNO – Helianto porta l’arte a teatro con la terza mostra nel foyer. Il progetto è Art Foyer curato da Sabrina Romanò.

Presenti 70 persone a vedere e provare le installazioni ludico sensoriali. È stata ricreata una strada dove è stato disegnato col gessetto il gioco della campana. Tanti i visitatori che si sono cimentati nel gioco tornando bambini. La seconda installazione di chiama Polaroid Alphabet street in cui è stata tradotta una intera poesia tramite la segnaletica stradale.

Da cornice il reading ludico di Chiara Angaroni, Antonio Siciliani e Simone Giarratana di Helianto i quali hanno interpretato le poesie proprio sul gioco della campana.

La mostra è visitabile e calpestabile sino al 3 Luglio.

