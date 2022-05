x x

SARONNO – Rispondendo ad una domanda dello speaker di Radiorizzonti Agostino Masini il sindaco Augusto Airoldi che confermato che, malgrado l’allentamento delle misure anticovid, l’accesso al Municipio di Saronno continuerà ad essere su appuntamento.

La situazione è nota ai saronnesi abituati a prenotarsi per accedere al palazzo comunale per tutte le necessità burocratiche negli ultimi due anni. Malgrado le progressive riaperture in Municipio a Saronno, dotato di dispenser di igienizzante controllo di temperatura e green pass, l’accesso non è mai stato libero.

“Al momento non è prevista la riapertura – ha spiegato Airoldi – abbiamo avremo stabilizzato la situazione sarà riattivato il libero accesso dei saronnesi”. Incalzato dallo speaker Airoldi si è sbilanciato: “Potrebbe essere a fine maggio”.

E conclude: “Raccomando sempre e comunque ai cittadini l’uso della mascherina quando possibile a soprattutto in caso di accesso agli uffici comunali”

