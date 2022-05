x x

SARONNO – Malgrado l’impegno della polizia locale di Saronno e il gran lavoro dei volontari del centro islamico stamattina si sono registrati rallentamenti e lunghe code alla periferia sud di Saronno.

Nella struttura di via Grieg era infatti in programma la chiusura del Ramadan e l’affluenza di fedeli, in auto ma anche a piedi, è stata tanto importante da mandare in tilt la circolazione nell’intero comprensorio.

Lunghe code si sono registrate lungo viale Lombardia che sono arrivate a lambire Caronno Pertusella, Solaro e hanno rallentato la circolazione lungo via Piave fin alle porte della Cassina Ferrara. A cercare di deviare il traffico, gestendolo per quanto possibile, la polizia locale e i volontari del centro che da sempre cercano di organizzare il flusso di fedeli.

Del resto la struttura di via Grieg ha da sempre un grande afflusso di persone, mediamente 600 a sera durante il Ramadan, e naturalmente in occasione della fine del Ramadan arrivano anche a raddoppiare.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa)

