ULM – Storico risultato per gli Itsure Falcons di Ulm, da questa stagione guidati dal saronnese Piero Bonetti: lo scorso fine settimana hanno vinto la loro prima partita in Bundesliga, la massima categoria del baseball tedesco. Traguardo da celebrare: è stato il primo successo in assoluto della formazione di Ulm in questa categoria. Contro Tubingen, in trasferta, gara 2 si è infatti conclusa 4-5, e la squadra di Bonetti tra l’altro è andata vicina alla doppietta, con la combattutissima gara 1 persa 16-15. Si è arrivati alla quarta giornata (7′ ed 8′ turno) del campionato, i Falcons tornano in campo sabato 7 maggio, in casa, per il doppio incontro con Stoccarda.

“Abbiamo festeggiato… con una birra! – racconta Piero Bonetti, già presidente del Saronno softball ed ora impegnato in questa nuova avventura, parlando direttamente da Ulm – Una bella soddisfazione, che premia l’impegno profuso in queste settimane da tutta la nostra formazione, molto giovane e che sta facendo esperienza. A vincere ci eravamo già andati vicini e stavolta ci siamo dunque riusciti, sul bellissimo diamante di Tubingen, incorniciato dalla foresta; luogo veramente incantevole”.

02052022