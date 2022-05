x x

SARONNO – Verso l’epilogo la stagione del calcio locale ma ieri sono state giocate molte partite. In serie D la Caronnese si è messa al sicuro battendo il Ligorna; in Promozione all’Universal Solaro il derby contro Saronno, che dice addio ai playoff; nelle categorie minori spicca il successo della Cogliatese contro il Dal Pozzo.

I risultati in breve – Serie D: Caronnese-Ligorna 2-0; Eccellenza: Ardor Lazzate-Accademia pavese 1-1 e Varzi-Varesina 3-2; Promozione: Universal Solaro-Fbc Saronno 3-1 e Amici dello sport-Aurora Cmc Uboldese 2-2.

In Prima categoria girone A Tradate-Valceresio 2-3 e San Marco-Pro Azzurra Mozzate 2-1. Nel girone B Ardita-Esperia Lomazzo 2-5, Rovellasca 1910-Montesolaro 4-1, Salus Turate-Guanzatese 0-2; nel girone N Ceriano Laghetto-Barbaiana 2-1. In Seconda categoria girone I Bulgarograsso-Misinto 3-1, Oratorio Merone-Gerenzanese 3-1; nel girone N Cistellum-Robur 2-1. Nel girone R Leone XXIII-Sc United 0-1. In Terza categoria Dal Pozzo-Cogliatese 2-4, Airoldi Origgio-Oratorio Lainate 1-3, Amor sportiva-Legnanese 4-1, Limbiate-Union Oratori Castellanza 3-2.

