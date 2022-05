x x

CARONNO PERTUSELLA – Una tenda, un giubbotto, un coltello e un macete, un marsupio e diversi oggetti per scavare. E’ quanto rinvenuto e sequestrato dalla polizia locale di Caronno Pertusella che in collaborazione con l’unità antidroga della polizia penitenziaria del carcere di Bollate negli ultimi giorni sta concretizzando un progetto contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti sul territorio comunale.

L’iniziativa, organizzata con fondi ministeriali, ha una doppia valenza repressiva ma anche di prevenzione del fenomeno di diffusione del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto tra i più giovani.

Accertamenti sono stati effettuati nei punti di ritrovo di giovani e giovanissimi, nei pressi dello scalo ferroviario e del sottopassaggio ma anche nelle aree verdi. Ed è stato dei boschi di via Lazzaretto, quasi al confine con Lainate, che è stata trovata una vera e propria base di spaccio che i tutori dell’ordine hanno provveduto a smantellare sequestrando tutti gli oggetti rinvenuti.

Essenziale per la buona uscita dell’operazione la collaborazione di Asia un pastore tedesco di due anni che fa parte della squadra cinofila della polizia peniteziaria.

