Elezioni ’22, Insieme e Libertà fa squadra con Gerenzano Democratica

GERENZANO – riceviamo e pubblichiamo la nota di Insieme e Libertà per Gerenzano in merito alle imminenti elezioni amministrative.

“Dopo dieci anni di presenza in consiglio comunale rispettivamente sui banchi della maggioranza e dell’opposizione, in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno, i gruppi di Insieme e Libertà per Gerenzano e di Gerenzano Democratica hanno preso atto che “ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide”.

Per questo motivo il gruppo Gerenzano Democratica ha deciso di sostenere il progetto di Insieme e Libertà per Gerenzano.

Gli obiettivi che entrambi perseguiamo si concretizzano in idee e valori condivisi: la tutela dell’ambiente, l’attenzione alla persona, il valore della solidarietà ricercati attraverso uno stile di amministrazione trasparente e vicino ai cittadini.

Metteremo dunque le nostre esperienze personali al servizio di un progetto per il bene comune grazie ad un programma amministrativo per i prossimi cinque anni che siamo convinti sia la migliore proposta per i nostri concittadini.

Il candidato Sindaco Stefania Castagnoli potrà contare sul sostegno in Consiglio Comunale di una squadra di altissimo profilo: Ivano Campi, Pierangelo Borghi, Emanuele Pini, Dario Valter Borghi, Monica Mariotti, Stefano Viotti, Matteo Albani, Giulia Bonzini, Tiziana Valeria Sinigaglia, Ezia Maria Moroni, Domenico Battaglia, Stefano Gianni, Luca Rimoldi, Elena Calia, Antonino Schipilliti, Greta Marras.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn