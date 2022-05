x x

SARONNO – La notizia del giorno di ieri su ilSaronno è stata sicuramente la circolazione bloccata ieri mattina lungo viale Lombardia per la grande affluenza al centro islamico cittadino per la cerimonia di fine Ramadan.

Duro affondo del Pd contro la chiusura del punto nascita di Saronno.

Tentativo di “rubare i dati personali” ai tifosi dell’Fbc Saronno.

Tentata truffa online ai tifosi del Fbc Saronno In Municipio solo su appuntamento. Il sindaco conferma che la riapertura non è vicino. Ipotesi fine maggio.

La proposta di Azione: inserire via Griffanti nel parco Salvo D’Acquisto.

Il presidente dei Villaggi Sos internazionali a Saronno.

