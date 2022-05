x x

SARONNO – Si è svolta i giorni scorsi al cinema Prealpi di Saronno la seconda edizione dei “Premi Cultura-quarto premio The Silighini Company Golden Awards”, la manifestazione ideata dal regista Luciano Silighini Garagnani e dalla sua società per attribuire un riconoscimento a personalità che si adoperano per la cultura cittadina. Alla presenza degli assessori comunali Gabriele Musarò, della vice sindaco e assessore alla Cultura Laura Succi l’evento ha segnato il tutto esaurito nel teatro.

Ogni premio ha avuto un padrino che chiamato sul palco è stato presentato da Silighini con al fianco l’attrice Arianna Semeraro.

Le categorie premiate sono state:

economia: al professore ordinario della Cattolica Raul Caruso, premiato dagli attori Renato Sitzia e Armando Di Paola

arti figurative: alle artigiane orafe Antonella Grado e Marcella Catanzaro premiate dallo sculture Fraschi

premio sport alla squadra Rari Nantes Saronno disabili salita sul palco con la presidente Chiara Cantù e premiati dalla giornalista e volto di Milan tv Sara Federico

letteratura all’associazione Culturalmente&Musicalmente ritirato dalla presidente Anna Clerici e consegnato dall’attore Davide Gobbo

musica al maestro Stefano Nigro e consegnato dal tenore Roberto Iuliano che ha consegnato anche un premio alla carriera musicale a Giuseppe Oldani decano degli impresari teatrali e musicali

recitazione femminile a Paola Greggio sorella dello showman Ezio e consegnato dall’attrice Francesca La Gala

recitazione maschile a Marco Mainini e consegnata dal regista e attore Ivan Brusa al fianco dell’attore Daniele Giulietti che hanno premiato alla carriera anche l’attore Paolo Riva.

Una targa è stata consegnata anche agli assessori Musarò e Succi direttamente da Luciano Silighini.

“Saronno sta finalmente dando spazio alle tante anime culturali che abbiamo in città. Le innumerevoli associazioni,artisti e campioni che abbiamo in città sono un tesoro unico che va ringraziato e galvanizzato per fare sempre del loro meglio – dichiara il regista – con tutto il cuore ringrazio l’amministrazione comunale per l’ottimo lavoro che stanno facendo per la cultura in città. Il sindaco Augusto Airoldi, gli assessori tutti e il presidente del consiglio Pierluigi Gilli hanno dimostrato di essere lungimiranti e riconoscono alla cultura il giusto e doveroso posto che merita in città. Un grazie di cuore” conclude il regista”.

Durante la serata è stato proiettato in anteprima il trailer del film “A colpi di pedali“, il secondo capitolo della biografia sull’imprenditore e onorevole saronnese Gianfranco Librandi distribuita su Amazon Prime Video. Il finale di serata ha visto salire sul palco un gruppo di bambini che sulle note dell’inno europeo hanno dato il via a un coro che ha coinvolto tutto il teatro al grido “pace, pace”.

