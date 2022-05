x x

SARONNO – La Regione Lombardia ha delibrato il maxi stanziamento da 32 milioni di euro per rifare l’area della stazione ferroviaria di Saronno, soddisfatto il sindaco Augusto Airoldi.

“E’ arrivata oggi la notizia dello stanziamento, da parte di Regione Lombardia, della cifra di quasi 32 milioni di euro per la riqualificazione della stazione di Saronno. Soddisfatta l’Amministrazione saronnese ed il sindaco per il percorso avviato insieme a Regione Lombardia e a FerrovieNord, percorso segnato oggi da una tappa decisiva che permetterà adesso di proseguire con la progettazione dell’intervento e con la successiva realizzazione.Dopo la Conferenza di servizi dello scorso gennaio, il Comune di Saronno aveva inviato, poco più di un mese fa, all’assessorato regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile una lettera per verificare e stimolare lo stato di avanzamento della procedura che ha visto gli enti coinvolti impegnati nei mesi precedenti” viene rimarcato dall’ente locale saronnese.

Ricordano dal Comune: “L’approvazione del progetto di fattibilità conferma adesso che il rilancio della nostra stazione sarà realtà.Cambieranno così l’accessibilità alla stazione e le aree parcheggio, e si potrà, finalmente, andare a piedi o in bicicletta da viale Santuario alla stazione senza scendere nel sottopasso. Verrà riorganizzato il polo tecnologico della manutenzione, saranno resi più efficienti sul piano energetico gli edifici e si realizzerà un impianto fotovoltaico. Arriveranno anche nuovi spazi verdi e tutta la stazione sarà profondamente cambiata con un restyling importante anche alle costruzioni vicine. Infine, verranno realizzate le barriere antirumore che l’Amministrazione aveva richiesto su proposta dei cittadini residenti. In conclusione, questo importante intervento in una delle arre più strategiche della regione per la mobilità intermodale porterà significativi benefici anche alla vivibilità di Saronno”.

