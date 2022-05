Softball, Larry Castro da Saronno alla Svizzera

WITTENBACH – Da Saronno a Wittenbach nel nord della Svizzera: l’anno scorso Larry Castro aveva guidato l’Inox Team ai playoff di serie A1 ed al secondo posto in Coppa Coppe, ed ora l’allenatore di origine venezuelana – che è anche coach della Nazionale di Spagna – è ritornato nella Confederazione elvetica al timone delle Panthers di Wittenbach. Dove il suo ritorno è stato accolto con grande entusiasmo: “Dopo più di 2 anni è finalmente tornato! – dicono i dirigenti delle Phanters – Era stato nostro allenatore nel 2019, al nostro secondo anno di vita dopo la fondazione del team”. Per Larry si tratta di proseguire un percorso per la crescita del softball anche in Svizzera.

(foto: l’ex saronnese Larry Castro con la maglia delle Panthers di Wittembach)

03052022