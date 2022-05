x x

SARONNO – “Siamo molto soddisfatti che questo percorso che stiamo portando avanti con la Regione Lombardia e FerrovieNord da mesi arrivi oggi ad una tappa decisiva con la comunicazione della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile“.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale di Saronno in merito ai 32 milioni stanziati dalla Giunta regionale per la riqualidicazione della stazione di piazza Cadorna e del suo polo tecnologico e manutentivo.

“E’ un passo importantissimo che segue anche alla nostra ultima lettera, di poco più di un mese fa alla Regione, per verificare e stimolare lo stato di avanzamento della procedura e alle riunioni alle quali abbiamo partecipato operativamente in questi mesi.

Grazie all’approvazione del progetto di fattibilità adesso il rilancio della nostra stazione sarà realtà e le risorse della Regione consentiranno prima di tutto di arrivare alla progettazione definitiva e poi da qui alla realizzazione.

Cambierà l’accessibilità alla stazione e le aree parcheggio, si potrà, finalmente, andare a piedi o in bici da viale Santuario alla stazione senza scendere nel sottopasso, verrà riorganizzato il polo tecnologico della manutenzione, saranno resi più efficienti sul piano energetico gli edifici e si realizzerà un impianto fotovoltaico, arriveranno nuovi spazi verdi e tutta la stazione sarà profondamente cambiata con un restyling importante anche alle costruzioni vicine. E verranno realizzate le barriere antirumore che avevamo insistito per avere dove richiesto anche dai cittadini.

Insomma abbiamo tanto lavoro davanti ma oggi è una grande giornata. Siamo orgogliosi del lavoro fatto fino ad oggi dalla nostra Amministrazione e dall’Ufficio tecnico del Comune. Siamo certi che questo importante intervento in una delle arre più strategiche della regione per la mobilità intermodale, porterà significativi benefici anche alla vivibilità di Saronno. Avanti così.”

