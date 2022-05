Calcio giovanile: festa grande alla Cogliatese

x x

COGLIATE – Festa grande lo scorso fine settimana alla Cogliatese: in campo le varie formazioni del vivaio del club locale, che “investe” sempre molto nella crescita dei propri giovani. Offrendo un ambiente sano dove praticare lo sport preferito, seguiti da tecnici preparati, E intanto proprio lo scorso weekend la prima squadra della Cogliatese ha espugnato il campo del Dal Pozzo, chiudendo in bellezza il campionato di Terza categoria edizione 2021-2022.

Ed ora ai dirigenti della Cogliatese non resta che pensare alla prossima stagione, l’attività certo non si ferma ed anzi si tratta ora di concretizzare idee e progetti per l’annata futura.

