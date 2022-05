x x

CARONNO PERTUSELLA – Grazie ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un micino appena nato che, salvato dai pompieri, è potuto tornare da mamma e fratellini.

In sostanza il gattino si era infilato dentro l’intercapedine di un box prefabbricato. Si sentiva che si lamentava, ma era impossibile raggiungerlo e nemmeno lui riusciva ad uscire. Sono stati così chiamati i vigili del fuoco, da sempre in prima linea nell’aiuto e nel soccorso degli animali in difficoltà. I pompieri ,non essendoci altra soluzione, hanno letteralmente smontato i pannelli del box mettendo fine ,poco prima delle 11, alla disavventura del micetto spaventato ma in buone condizioni.

—-

