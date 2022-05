x x

CISLAGO – Quest’anno Cislago ospiterà l’annuale festa del parco del Bosco del Rugareto, che si svolgerà domenica 5 giugno.

Tra gli eventi promossi, su cui ancora si stanno limando gli ultimi dettagli, si parlerà della colonia di rondoni che ogni anno nidifica nel castello Visconti Castelbarco, in occasione della presentazione del progetto “Sulle Ali dei Rondoni”, pubblicizzato con l’installazione di un pannello informativo relativo ad un percorso naturalistico all’interno del plis; sono poi in programma laboratori e stand espositivi.

L’evento è organizzato dall’Assessorato all’Ambiente e alla Cultura del Comune, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, le guardie ecologiche volontarie del coordinamento Plis Insubria Olona e alcune associazioni cittadine.

(foto: archivio)

