SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lega Lombarda Saronno circa il fondo Mise.

Chi ha un’attività da mandare avanti sa perfettamente quanto questi due anni siano stati veramente impegnativi, e spesso ci si è giustamente lamentati di una mancanza da parte dello stato, poco presente nel tenere in considerazione le esigenze di negozianti e attività commerciali.



Ma oggi siamo veramente contenti di poter comunicare che le voci dei tanti che hanno fatto presente la propria condizione ha trovato riscontro non tanto nelle dichiarazioni di intenti, ma nella concreta azione del ministero dello Sviluppo Economico guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti.



Infatti dal 3 maggio ,oggi è possibile presentare domanda di accesso al fondo Mise per il rilancio delle attività economiche, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, ossia quei negozianti che hanno patito maggiormente le chiusure, le misure restrittive in periodi di riapertura e tutti i disagi ben conosciamo.



Con il fondo Mise si intente dare sostegno concreto alla forza e al coraggio che i commercianti hanno dimostrato e dimostrano quotidianamente nel realizzare quella ripartenza che tutti gli italiani desiderano ardentemente.

Per le informazioni di dettaglio, visitare questo link.

(foto d’archivio)



04052022