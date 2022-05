x x

LOMAZZO – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo propone a tutti un corso di primo soccorso gratuito alla sede di Lomazzo, in via Milano 24, a partire da venerdì 6 maggio alle 21. Strutturato su un ciclo di dieci incontri a cadenza bisettimanale, il corso è rivolto alla cittadinanza e ha lo scopo di fornire una conoscenza di base del primo soccorso, attraverso lezioni in aula, simulazioni e pratica sui manichini.

Tutti gli incontri saranno svolti in presenza, dopo venerdì 6 maggio anche mercoledì 11 maggio, mercoledì 18 maggio, mercoledì 25 maggio, venerdì 27 maggio, mercoledì 1 giugno, mercoledì 8 giugno, venerdì 10 giugno, mercoledì 15 giugno. Sono inoltre previsti due momenti dedicati alle prove pratiche in orario da definire (tendenzialmente al mattino) nei giorni di sabato 21 maggio e sabato 4 giugno.

(foto archivio: un precedente evento alla sede della Croce rossa di Lomazzo)

