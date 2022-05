x x

SAMARATE – Omicidio in via Torino a Samarate: le vittime sono donna originaria di Cassano Magnago di 56 anni, Stefania Pivetta, e sua figlia Giulia Maja di 16 anni mentre il figlio di 23, Nicolò, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Circolo a Varese in codice rosso con un trauma cranico: è in gravi condizioni.

Il marito della donna, Alessandro Maja, 57enne architetto noto nell’ambiente del design milanese, è stato trovato insanguinato con delle ferite ai polsi: dalle prime informazioni, avrebbe tentato di togliersi la vita dopo aver compiuto l’orribile duplice omicidio, cercando anche di darsi fuoco.

Tutto è successo tra la notte e l’alba, quando l’uomo è stato notato sporco di sangue da alcuni vicini di casa, che hanno poi dato l’allarme. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto (QUI IL VIDEO DI VARESENOI), l’uomo si è affacciato alla finestra dicendo semplicemente: «Li ho ammazzati». All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, il cinquatasettenne non ha più detto una parola ed è apparso in stato confusionale.

Secondo quanto trapela in casa sono stati trovati una mazzetta da muratore e un trapano insanguinati. Proprio il martello sarebbe l’arma del delitto: Maja avrebbe colpito la donna mentre era sul divano, poi si sarebbe accanito sui figli mentre erano a letto. La dinamica esatta è comunque ancora al vaglio degli inquirenti: a chiarire le agghiaccianti fasi del delitto potrebbe essere proprio il figlio superstite, attualmente ricoverato in ospedale. In ospedale, piantonato, anche l’omicida, ma in condizioni non ritenute gravi.

Resta il dolore e l’incredulità per l’ennesimo delitto consumato in provincia di Varese. Dall’inizio dell’anno si tratta del terzo omicidio in famiglia sul nostro territorio: il primo gennaio a Morazzone un bambino di 7 anni era stato ucciso dal padre, mentre a fine marzo a Mesenzana un uomo aveva ucciso i suoi due figli di 13 e 7 anni prima di togliersi la vita.

