LIMBIATE – Ha aperto lunedì 2 maggio in viale Dei Mille 119 il servizio di continuità assistenziale diurna dedicato ai circa 3mila pazienti limbiatesi rimasti senza medico di medicina generale da diversi mesi ormai.

Nessuna risoluzione del problema purtroppo, visto che da Ats Brianza non sono arrivate le tanto attese nuove nomine di medici di famiglia da assegnare al territorio limbiatese, ma almeno il “punto salute” di viale Dei Mille risulterà di maggiore comodità per i cittadini di Limbiate, che, fino alla scorsa settimana, erano dirottati al servzio di continuità assistenziale di Varedo.

Da circa un mese nei locali indicati ora da Ats Brianza per questo servizio hanno trovato spazio gli studi medici dei dottori provvisori Amedeo La Cava e Salvatore Verzì, che hanno preso in carico i pazienti di Raffaele De Luca, andato in pensione. Qui riceve anche la dottoressa Katiuscia Cusumano, che sta seguendo gli assistiti del dottor Antonio Canazzo, anche lui ritiratosi dal lavoro.

L’accesso all’ambulatorio per i pazienti senza medico assegnato è sempre su prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19, il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Per contattare il servizio, il numero di telefono è sempre 338/7269194, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 e dalle 14.30 alle 18.30 (la mail rimane: [email protected]).

