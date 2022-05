Saronno, dal primo giugno stop all’apertura pomeridiana della Ztl ai non autorizzati

x x

SARONNO – “Sarà riattivato con decorrenza primo giugno il varco di via Cavour, pensato per limitare gli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) per tutta la settimana, senza distinzioni tra giorni festivi e giorni lavorativi”.

Inizia così la nota diffusa dall’Amministrazione comunale in merito alla chiusura completa della Ztl annunciata dall’assessore Franco Casali nell’incontro di quartiere con il centro. Ne pubblichiamo il testo integrale.

“Il varco di via Cavour era stato attivato in passato per consentire il passaggio dei soli veicoli autorizzati, con lo scopo di limitare gli accessi e la circolazione nella ZTL. Successivamente, dal 2016, questo controllo è stato sospeso nei pomeriggi della settimana lavorativa, rimanendo in vigore nel weekend e tutte le mattine.

Dopo un’analisi da parte dell’ufficio Viabilità e della Polizia locale che hanno confermato lo scarso utilizzo e gradimento di questa misura, l’Amministrazione saronnese ha deciso di riattivare il controllo del varco anche per la fascia oraria 15-24 dal lunedì al venerdì, limitando così l’accesso ai soli residenti e agli autorizzati possessori di apposito pass. “Nel frattempo – spiega l’Amministrazione – stiamo già lavorando ad una rimodulazione del perimetro della ZTL nell’ambito dello studio del Piano Generale del Traffico Urbano. Tale studio partirà indicativamente a giugno 2022”.

