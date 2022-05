x x

SARONNO – Il Comune di Saronno è pronto a sbarcare su Whatsapp. La decisione è stata presa all’unanimità dalla giunta cittadina lo scorso 21 aprile. E’ probabilmente una delle novità della comunicazione cittadina che il sindaco Augusto Airoldi aveva annunciato nell’incontro con i saronnesi del quartiere centro nell’aprile scorso.

In sostanza si spiega che alla luce della diffusione del servizio di messaggistica e dei risultati ottenuti da altre Amministrazioni “che raggiungono i cittadini con maggior facilità di quanto possano fare i canali tradizionali, aumentando l’efficacia dell’azione amministrativa” l’Amministrazione ha deciso di realizzare il potenzialmento delle applicazioni informatiche, senza tralasciare i consueti e normali canali comunicativi.

Saranno inviati messaggi relativi all’attività dell’Amministrazione con l’obbiettivo di “un’ammodernamento dei canali di comunicazione con la cittadinanza ed un potenziamento della trasparenza amministrativa”.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli del nuovo servizio ma è previsto un mese di promozione tra i cittadini per raccogliere iscritti prima di partire con l’invio degli avvisi e delle segnalazioni.

Al momento l’Amministrazione è anche all’opera per rispondere alle segnalazioni dei saronnesi sull’app Municipium che negli ultimi mesi ha registrato diversi stop e problemi tecnici.

