SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai dehors.

Lo scorso giovedì 28 aprile, la Giunta ha approvato la delibera che snellisce l’iter di rilascio delle richieste di occupazione temporanea del suolo pubblico sul territorio comunale nel caso di richieste da parte dei commercianti.

L’Amministrazione saronnese aveva anticipato qualche settimana fa l’intenzione di andare incontro alle esigenze rappresentate dagli esercenti che, fino alla chiusura dell’emergenza Covid del 31 marzo scorso, avevano usufruito della gratuità di utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le loro attività e di deroghe al Codice della Strada, norme transitorie poi decadute dal primo di aprile, al cessare dello stato di emergenza. Dopo aver invitato i commercianti a presentare regolare domanda, con questa delibera, gli uffici comunali preposti possono autorizzare l’occupazione temporanea di suolo pubblico per dehors annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche se interessanti aree già destinate a parcheggio pubblico, fatta salva la verifica delle condizioni di sicurezza. Qualora i richiedenti dovessero avere morosità pendenti relative al pagamento dei canoni e dei tributi nei confronti del Comune di Saronno, potrannochiedere una rateizzazione del debito e, previo deposito di fideiussione, ottenere l’autorizzazione temporanea. “La situazione pandemica degli ultimi due anni ha penalizzato le attività economiche presenti sul territorio – commenta l’Amministrazione – e con questo provvedimento intendiamo favorire la loro ripartenza, oltre che promuovere e valorizzare l’intero contesto cittadino: sicuramente la presenza nelle piazze e sulle strade dei dehors va in questa direzione oltre a rendere più viva e sicura la città”.

