x x

SARONNO – La proposta di Azione di inglobare nel parco Salvo D’Acquisto via don Griffanti con ricadute importanti sul fronte della depavimentazione e della riduzione del consumo di suolo ha , negli ultimi giorni, stimolato il dibattito cittadino.

Tra le diverse prese di posizioni quella di Roberto Strada delegato di Europa Verde – Verdi Saronno che in un commento su ilSaronno condivide la proposta.

“Due buoni motivi per realizzarla: l’ampliamento della superficie di verde in città e la valanga di cemento che ci sarà all’ex deposito”. Ma non solo Strada parla anche della reale possibilità di realizzazione del progetto: è fattibile e realizzabile anche subito, i Verdi lo proposero già nel 1990, dopo trent’anni si può fare. Facciamolo!”

Ma cosa prevede la proposta di Azione? “Inglobare all’interno del parco Salvo D’Acquisto l’area di via Don Griffanti (dal civico 3 della stessa via, fino all’intersezione con via Pagani), compreso lo spazio previsto per i nuovi parcheggi. Facendo ciò sarebbe possibile allargare di circa 1/3 la superficie del parco, iniziando anche a Saronno il processo di depavimentazione“