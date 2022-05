x x

SARONNO – Movimentato episodio nel pomeriggio di lunedì nell’utlimo tratto di corso Italia quello in prossimità di piazza San Francesco dove due giovani hanno lanciato un sampietrino contro una vettura. Le motivazioni e i contorni della vicenda sono ancora tutte da chiarire ma partiamo dalla ricostruzione dell’accaduto fatta dai presenti ai carabinieri arrivati sul posto.

E’ successo intorno alle 19,20 quando una pietra della pacimentazione è stata lanciata contro lo specchietto di un’Audi A4. Immediata la reazioni delle due occupanti due ragazze, di passaggio in città. Sono scese dalla vettura per parlare con chi aveva lanciato il sampietrino dalla zona di stazionamento dei pullman urbani. Ne è nata una discussione dai toni forti e a tratti violenti tanto che alcuni presenti hanno dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze e facendo convergere sul posto una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza.

Sentendo le sirene dei mezzi di soccorso i due autori del lancio del sampietrino di sono dileguati lasciando sul posto le due ragazze. Provate ma sostanzialmente in buone condizioni a parte qualche contusione le ragazze hanno rifutato di farsi accompagnare al pronto soccorso ma hanno riepilogato l’accaduto ai militari fornendo anche una dettagliata descrizione dei due stranieri.

Utili per chiarire l’accaduto le immagini della videosorveglianza cittadina.

