SARONNO – Una lite di coppia tanto violenta che ha spinto alcun residenti a chiamare le forze dell’ordine. E’ l’episodio che è avvuto lì’altro pomeriggio in via Grassi con protagonista due trentenni.

Poco dopo le 15,30 i residenti li hanno visti litigare in mezzo alla strada con toni forti e qualche spintone tanto che hanno deciso di chiamare aiuto. In pochi minuti sono attivati i carabinieri e un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Militari e soccorritori si sono trovati davanti una coppia di trentenni presa in una violenta discussione. I due ormai separati stavano discutendo molto animatamente tanto che sono anche volati degli spintoni. Nessuno dei due ha però voluto ricorrere alla cure mediche ed entrambi hanno lasciato la zona visto che per altro nessuno dei due risiedeva a Saronno.

