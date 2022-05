x x

SARONNO / ROVELLO PORRO – Domenica 1 maggio l’edizione 2022 della European Winners Cup di Tchoukball (equivalente della champions league del calcio) è stata assegnata a Rovello Sgavisc, squadra di punta della nostra Polisportiva.



La pandemia prima e la guerra nella vicina Ucraina hanno rischiato di far saltare l’appuntamento fino a poche settimane dell’avvio visto che il palazzetto inizialmente assegnato era stato poi assegnato all’ospitalità dei profughi Ucraini.

I saronnesi, già campioni d’Italia dal 2019 (a causa della pandemia non si sono assegnati scudetti d’allora), hanno partecipato a questa competizione che si è svolta a Varsavia il 30 Aprile ed il 01 Maggio vincendo tutti e 6 gli incontri disputati.

Le squadre in gara erano 10 divise in 2 gironi.

Ecco l’elenco dei due gironi come da classifica finale al termine della fase a gironi.

GIRONE A

Saronno Castor (Ita)

La Chaux-de-Fonds Beehives (Sui)

Warsaw Hornets (Pol)

Guildford Inferno (Gbr)

Rumcajska Jicin (Cze)

GIRONE B

Rovello Sgavisc (Ita)

Geneva Dragons (Sui)

Ursus Rybnik (Pol)

Limeta Lomnice (Cze)

Fusion Madrid (Spa)

Entrambe le italiane hanno concluso la fase a gironi a pieni punti trovando pane per i loro denti solo nelle partite con le squadre elvetiche.



Le semifinali hanno visto nuovamente prevalere le due italiane con i punteggi di:

Saronno Castor (Ita) 65 – 60 Geneva Dragons (Sui)

Rovello Sgavisc (Ita) 67 – 45 La Chaux-de-Fonds Beehives (Sui)



La prova di forza degli Sgavisc in semifinale è stato il segnale che questa volta i ragazzi di coach Caprani erano ben determinati a portare a casa la coppa, unico trofeo che mancava alla ricca bacheca comasca (3 scudetti, 1 coppa italia, 2 European Silver Cup).

La finale è iniziata subito col turbo per Rovello con una zampata di 4 punti a zero, poi Saronno aggiusta la difesa e recupera nel corso del primo tempo fino ad avere un massimo di 2 punti di vantaggio. Nei minuti finali riaccellera Rovello che chiude 20 a 16 il primo terzo.

Il secondo tempo è da sempre la specialità degli Sgavisc ma questa volta si sono decisamente superati con 10 minuti di prestazione perfetta che ha lasciato ai Castor solo le briciole. Dopo aver raggiunto quota +20 il secondo tempo si è chiuso a +17 (46 a 29) per gli Sgavisc.



Il terzo tempo gli Sgavisc hanno sostanzialmente amministrato limitandosi a replicare al tentativo di Saronno che ha ridotto temporaneamente le distanze a +10 per Rovello fino al 67-51 finale, frutto di una prestazione maiuscola contro cui nulla hanno potuto i saronnesi che pure erano stati impeccabili per tutta la kermesse.

La manifestazione si è conclusa con una sobria premiazione e la foto di rito con i giocatori di tutte le squadre, ragazzi che si conoscono e che spesso instaurano delle vere e proprie amicizie ed a volte si accordano per iscrivere squadre “internazionali” al beach tchoukball tournament a Rimini (quest’anno in programma il 14 e il 15 Maggio).

La squadra ha poi festeggiato in un ristorante nel centro di una Varsavia agghindata per la festa dei lavoratori e la festa della costituzione (3 Maggio).