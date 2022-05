x x

TURATE – Pronto intervento sanitario mobilitato stamattina, mercoledì 4 maggio, per l’infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda turatese. Grande preoccupazione per i colleghi per il 26enne ferito ma il personale sanitario ha fornito le prime rassicurazioni tanto che il giovani è stato portato al pronto soccorso in codice verde.



Sono ancora tutte da ricostruire le fasi dell’incidente sul lavoro avvenuto in un plesso produttivo in via Isonzo nei pressi del confine con Rovello. Ad esserne coinvolto è un operaio di 26 anni che secondo quanto emerso dalle prime testimonianze sarebbe rimasto ferito ad un occhio. Ovviamente al termine dei soccorsi sul posto i carabinieri e il personale dell’Ats si sono occupati di effettuare tutto i rilievi del caso per risalire con precisione alle cause e alla dinamica dell’accaduto.

L’allarme è partito intorno alle 9 quando l’uomo ferito ha chiesto l’aiuto dei colleghi che si sono subito mobilitati mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Sos di Uboldo che ha subito rassicurato i colleghi sulle condizioni del 26enne portato all’ospedale per le cure del caso.

