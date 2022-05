x x

SARONNO – Nuovo evento organizzato dall’Università delle Migrazioni.



Questa sera, mercoledì 4 maggio, alle 21 all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13, si terrà la presentazione del libro Respinti, con una lezione del suo autorevole autore, Duccio Facchini, direttore responsabile del mensile Altreconomia.

Non è la prima iniziativa che l’università delle Migrazioni ha proposto nelle ultime settimane: lo scorso 20 aprile, sempre all’auditorium Aldo Moro, è avvenuto l’incontro con Davide Demichelis, giornalista di guerra e conduttore del programma “Radici” di Rai3.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn