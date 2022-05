Calcio Caronnese, Scalise fa il bilancio: “Grande rimonta”

x x

CARONNO PERTUSELLA – La vittoria di domenica scorsa sul Ligorna chiude di fatto il campionato della Caronnese, a questo punto certa della salvezza. Con l’allenatore Manuel Scalise che non nasconde la propria soddisfazione: “Abbiamo raggiunto questo traguardo con una squadra piena di giovani, e questo mi rende felice. Tanti ragazzi promettenti hanno avuto la possibilità di giocare anche da titolari”.

A Natale la situazione era difficile e la permanenza in serie D sembrava in bilico, ora sono stati raggiunti i 50 punti a due giornate dalla fine, una grande scalata: “Dopo Natale ho detto che credevo addirittura nell’obiettivo dei playoff e quando l’ho detto c’è chi mi ha preso per pazzo invece ci siamo andati vicini. Ora mancano due gare alla fine, obiettivo sarà quello di togliersi altre soddisfazioni”.

